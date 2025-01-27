تكنولوجيا: كاميرا Samsung Galaxy Z Flip7 قد تأتي بمواصفات مشابهة لكاميرا Galaxy S25

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع بدء وصول Galaxy S25 إلى المتاجر وإتاحته للطلب المسبق عبر منصات مثل أمازون، تتجه الأنظار بالفعل نحو الأجهزة التي من المتوقع أن تكشف عنها سامسونج خلال الصيف المقبل. تشمل هذه الأجهزة Galaxy Z Fold 7، Galaxy Z Flip 7، وأول هاتف Tri-Fold أو Multi-Fold من سامسونج، والذي قد يُطرح في وقت لاحق من هذا العام.

وفقًا لتسريب حديث من مصدر موثوق في هولندا، ظهرت تفاصيل حول مواصفات الكاميرا الخاصة بخليفة Galaxy Z Flip 6، والذي من المتوقع أن يكون إصدارًا محدثًا بشكل طفيف.

يشير التسريب إلى أن Galaxy Z Flip7 قد يحتفظ بمواصفات كاميرا مشابهة لسابقه، مع إعداد كاميرا مزدوجة يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 12 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فيُقال إنها ستبقى دون تغيير مع مستشعر بدقة 10 ميجابكسل.

لا يُعد هذا التطور مفاجئًا لمحبي سامسونج، خصوصًا أن Galaxy S25 وGalaxy S25+ لم يقدما تغييرات كبيرة في مواصفات الكاميرا هذا العام. في المقابل، قدم Galaxy S25 Ultra تحسينًا وحيدًا من خلال زاوية تصوير جديدة بدقة 50 ميجابكسل.

يُرجح أن تركز سامسونج على تحسينات برمجية بدلاً من تغييرات في العتاد، مثل استخدام محرك عرضي جديد لتحسين جودة الصور والفيديوهات على Galaxy Z Flip7.

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت التحسينات في التصوير الليلي التي رأيناها مع Galaxy S25 ستتوفر أيضًا في Galaxy Z Flip7، خاصة مع التوقعات باستخدام معالج Exynos 2500 الجديد بدلًا من Snapdragon 8 Elite. هذا الأمر سيتضح في الأشهر القادمة مع اقتراب موعد الإطلاق.

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