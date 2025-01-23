تكنولوجيا: جهاز Lenovo S130 Pad الجديد 2 في 1 يصل بشاشة 3K ويعمل بنظام Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة لينوفو مجموعة كبيرة من المنتجات الجديدة في معرض CES 2025 هذا الشهر، بما في ذلك أجهزة الحواسب المحمولة وأجهزة 2 في 1. من بين هذه المنتجات، أطلقت الشركة جهاز S130 Pad الجديد، الذي يعمل بنظام التشغيل Windows ويتوفر حاليًا حصريًا في الصين.

يأتي جهاز S130 Pad مع معالج Intel N100 من عائلة Alder Lake-N، الذي سبق وتم اختباره في أجهزة متعددة العام الماضي. وقد أظهر المعالج N100 أداءً جيدًا في اختباراتنا، حتى في الأجهزة التي تحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) أقل بمقدار 4 جيجابايت مقارنة بالجهاز الذي يتوفر به جهاز S130 Pad.

بالنسبة للشاشة، يحتوي الجهاز على شاشة IPS بحجم 13.3 بوصة بدقة 3000 × 2000 بكسل وسطوع يصل إلى 420 نتس في المتر المربع. هذه الشاشة تأتي ضمن هيكل بحجم 207.5 × 288.9 × 10.7 ملم.

جهاز S130 Pad مزود ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يساهم في جعله جهازًا خفيف الوزن يزن 768 جرامًا، دون احتساب لوحة المفاتيح أو الحامل القابل للفصل.

يبدأ سعر جهاز S130 Pad من 2899 يوانًا صينيًا (حوالي 399 دولارًا أمريكيًا) مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين.

هناك أيضًا نسخة أخرى بسعر 3199 يوانًا صينيًا (حوالي 440 دولارًا أمريكيًا) تأتي مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة حول مدى توفر S130 Pad خارج الصين. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن هذا الجهاز قد يكون نسخة مستقبلية من جهاز IdeaPad Duet 3i.

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