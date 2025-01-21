شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق iPhone SE4 بتصميم جديد ومواصفات متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الجديد من هاتفها الاقتصادي iPhone SE خلال عام 2025، بعد ثلاث سنوات من الصمت منذ إطلاق iPhone SE3 في عام 2022.

وفقًا لتقرير جديد من مارك غورمان عبر "بلومبرج"، تعمل آبل حاليًا على تصفية مخزون هاتف iPhone SE3 من متاجرها، مما يُشير إلى أن إطلاق iPhone SE4 قد أصبح قريبًا جدًا.

مواصفات متوقعة لهاتف iPhone SE4 1. تصميم جديد مستوحى من iPhone 14

سيأتي iPhone SE4 بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة مع حواف نحيفة، مع اعتماد Face ID بدلًا من Touch ID وزر الصفحة الرئيسية التقليدي.

2. شريحة جديدة وتصميم حديث

من المتوقع أن يكون iPhone SE4 أول جهاز من آبل يحتوي على شرائح الاتصال المطورة داخليًا بدلاً من استخدام شرائح Qualcomm.

سيعمل الجهاز بمعالج A18 الموجود في هواتف iPhone 16 الرائدة، مع خيارات تصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

3. تحسينات البطارية والشحن

سيتضمن الجهاز بطارية بسعة 3,279 مللي أمبير مع منفذ شحن USB-C، ليتماشى مع اللوائح الأوروبية الجديدة.

4. ميزات إضافية

تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يدعم زر “Action Button” الذي ظهر في سلسلة iPhone 15 Pro، ليصبح أول هاتف اقتصادي يقدم هذه الميزة.

من المتوقع أن يُطلق الهاتف خلال ربيع 2025 بألوان Midnight وStarlight وProduct (RED)، وبالرغم من التحسينات الكبيرة، من المرجح أن يبقى الهاتف بأسعار تنافسية.

إلى جانب التغييرات التصميمية والتقنية، فإن iPhone SE4 يعكس رغبة آبل في تقديم تجربة متطورة مع الحفاظ على الفئة الاقتصادية. يُعد هذا الهاتف خطوة جديدة لجذب شريحة أوسع من المستخدمين، مع تقديم ميزات قوية بسعر تنافسي.