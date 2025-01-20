تكنولوجيا: تسريبات تكشف أن Realme GT 7 قادم بشحن فائق السرعة ومواصفات مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد Realme GT 7 Pro حاليًا من أبرز الصفقات المحدودة المتوفرة على أمازون ألمانيا، حيث يُباع بسعر 819.99 يورو.

تتضمن الحزمة شاشة Samsung Eco2 OLED Plus الجديدة، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 8 Elite SoC القوي، وهو نفس المعالج الموجود في OnePlus 13. ومع ذلك، يبدو أن Realme قد تخطط لإطلاق نسخة أخرى بسعر أقل قريبًا.

وتشير التقارير إلى أن النسخة القادمة ستحمل اسم Realme GT 7، وستأتي بنفس الشاشة الموجودة في الإصدار الاحترافي، ولكن مع بعض الاختلافات، أبرزها عدم وجود الكاميرات الخلفية الثلاثية التي تضم عدسة التكبير المنظار. ورغم هذه التنازلات، يُتوقع أن تشترك النسخة العادية في العديد من المواصفات مع النسخة الاحترافية.

ووفقًا للمعلومات المسربة، تم تسجيل Realme GT 7 في قاعدة بيانات 3C الرسمية في الصين، ويحمل رقم الطراز RMX5090، بينما يحمل GT 7 Pro أرقام الطراز RMX5010 أو RMX5011. وتشير البيانات إلى أن الهاتف سيدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 120 واط، وهي الأسرع حتى الآن من Realme.

علاوةً على ذلك، تثير الشائعات احتمالية أن يضم الهاتف القادم بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير تُعرف باسم Titan Battery، مما يعزز من عمر البطارية بشكل كبير.

لكن من المتوقع أن يقدم الجهاز تنازلات في بعض الجوانب الأخرى، مثل مقاومة الماء الجديدة من فئة IP69 التي تُعد من أبرز ميزات النسخة الاحترافية.

مع هذه المواصفات المتوقعة، يبدو أن Realme GT 7 سيكون خيارًا مثيرًا للباحثين عن الأداء القوي بسعر أقل، بانتظار الإعلان الرسمي عن المزيد من التفاصيل من الشركة.

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