تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy A26 5G كأرخص هاتف ذكي بنظام اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوقع أن يشهد عام 2025 ترقية سلسلة Samsung Galaxy A إلى الشحن السلكي السريع بقدرة 45 واط، ولكن يبدو أن هذه الميزة ستقتصر على الهواتف الأعلى في السلسلة مثل Galaxy A56 5G وربما Galaxy A36 5G.

أما بالنسبة لهاتف Galaxy A26 5G، فمن المحتمل أن يظل معتمدًا على الشحن التقليدي بقوة 25 واط، لكنه سيشارك في تحديث تصميم سلسلة Galaxy A. التحديث يتضمن تصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية الجديد المستوحى من الهواتف الرائدة مثل Galaxy Z Fold6.

رغم التحسينات في التصميم، يبدو أن الهاتف سيأتي بشاشة من الجيل السابق، وفقًا للتسريبات الأخيرة. ومع ذلك، تم تأكيد وجود الهاتف عبر ظهوره على موقع Bluetooth SIG، حيث تم رصد ثلاثة إصدارات تحمل رقم الطراز: SM-A266V، SM-A266U، وSM-A266U1، مما يشير إلى إطلاقه في السوق الأمريكية.

من جهة أخرى، تم التعرف على الهاتف باسم SM-A266B/DS من خلال مكتب المعايير الهندية (BIS)، بجانب أسماء طراز أخرى مثل SM-A266B، وSM-A266M/DS، وSM-A266M التي ظهرت في وثائق TÜV Rheinland، والتي يبدو أنها تؤكد مواصفات الشحن بقوة 25 واط.

بناءً على هذه المعلومات، من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في السوق الهندية إلى جانب أسواق أخرى. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل حول موعد إطلاق الهاتف غير معروفة حتى الآن.

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