تكنولوجيا: Huawei Enjoy 70X: مواصفات قوية وإطلاق مرتقب في 30 ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الجديد Enjoy 70X، أحدث إصدار في سلسلة Enjoy 70، يوم 30 ديسمبر في الصين. يتميز الهاتف بمواصفات قوية موجهة للفئة المتوسطة، حيث يأتي بمعالج Kirin 8000A الذي يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مع ميزة المراسلة عبر الأقمار الصناعية Beidou، ما يضمن الاتصال حتى في المناطق ذات التغطية المحدودة.

يقدم الهاتف شاشة بحجم 6.78 بوصة بدقة 2700 × 1224 بكسل، وعمق ألوان 10 بت لإعادة إنتاج ألوان غنية ودقيقة، مع تصميم عصري وشاشة عرض ذات فتحة مزدوجة محاذاة مركزيًا، ووحدة كاميرا خلفية دائرية بتصميم نجمي مميز.

يحتوي الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية RYYB لتعزيز الأداء في الإضاءة المنخفضة، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي.

علاوةً على ذلك، يوفر Enjoy 70X بطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، ما يتيح استخدامًا ممتدًا وشحنًا سريعًا.

تأتي خيارات التخزين بسعات تصل إلى 512 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، بينما يضمن مستشعر البصمة المدمج تحت الشاشة أمان الجهاز وسهولة الوصول.

وقد حصل الهاتف بالفعل على شهادات من هيئة TENAA، مما يشير إلى قرب طرحه في السوق، ليجمع بين أداء قوي وميزات عملية وتصميم أنيق يلبي احتياجات المستخدمين في الفئة المتوسطة.

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