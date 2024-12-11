تكنولوجيا: خرائط أبل تضيف ميزة طلب عرض أسعار بالتكامل مع Yelp

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ضاعفت شركة Yelp تكاملها مع خرائط أبل، مما يسهل على المستخدمين التواصل مع المحترفين المحليين. في آخر تحديث، قدمت Yelp ميزة “طلب عرض أسعار”، التي تُتيح لمستخدمي خرائط أبل طلب تقديرات خدمة مباشرة من أكثر من 200 فئة، مثل إصلاح المنازل، تخطيط الأحداث، وخدمات السيارات.

تكامل هذه الميزة يعزز تجربة خرائط أبل، حيث يظهر زر “طلب عرض أسعار” على صفحات الأعمال. يؤدي النقر على الزر إلى توجيه المستخدمين إلى تطبيق Yelp إذا كان مثبتًا، أو إلى موقع Yelp عبر الهاتف المحمول في حال عدم وجود التطبيق. تهدف هذه الميزة إلى تبسيط عملية البحث عن مقدمي الخدمات وتوظيفهم، مما يجذب “عملاء محتملين ذوي نية عالية” إلى الشركات.

ورغم أن أبل تتجه تدريجيًا إلى نظام مراجعاتها الخاص، يؤكد هذا التكامل استمرار دور Yelp في تحسين تجربة الخرائط.

تحسينات إضافية من Yelp

أعلنت Yelp أيضًا عن ميزات أخرى تُفيد مستخدميها، مثل:

رؤى المراجعة بالذكاء الاصطناعي: تلخص تقييمات العملاء لفئات مثل جودة الخدمة وأوقات الانتظار.

المزيد من سمات الأعمال: تعرض معلومات إضافية مثل سياسات الدفع وقبول الإكراميات.

تكريم المراجعين: تضيف Yelp سياقًا أكبر لتقييمات المستخدمين بناءً على خبرتهم.

ماذا يعني هذا لمستخدمي خرائط Apple؟

تُعد ميزة “طلب عرض أسعار” خطوة لتعزيز الوظائف العملية للخرائط، مما يمنح المستخدمين وصولًا مباشرًا إلى أدوات مفيدة. وبينما تُطور أبل نظامها الخاص، توفر شراكتها مع Yelp تجربة أكثر تفاعلية ومرونة.

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