تكنولوجيا: Realme 14x: الكشف عن تاريخ الإطلاق والتصميم والسعر رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، كشفت صورة مسربة عن تصميم Realme 14x وألوانه، حيث أكد المصدر أن الهاتف سيُطرح للبيع في الهند بدءًا من 18 ديسمبر. اليوم، أعلنت Realme رسميًا عن هذا التاريخ، مؤكدة أن Realme 14x سيصل الأسواق الهندية يوم الأربعاء المقبل.

يمثل Realme 14x أول هاتف ذكي في الهند يحصل على تصنيف IP69 بسعر أقل من 15000 روبية هندية (175 دولارًا / 165 يورو). وأوضحت الشركة أن تصميم الهاتف مستوحى من “الجمال القوي للألماس”، مع لوحة خلفية تُبرز انعكاسات البلورات والأحجار الكريمة تحت زوايا مختلفة من ضوء الشمس. كما كشفت Realme عن أسماء الألوان الثلاثة التي سيأتي بها الهاتف: الأسود والأحمر والذهبي.

رغم أن Realme لم تعلن تفاصيل المواصفات الكاملة، تشير الشائعات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة 6.67 بوصة HD+ LCD وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير.

وسيتوفر الهاتف بثلاثة خيارات للذاكرة: 6 جيجابايت / 128 جيجابايت، 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، و8 جيجابايت / 256 جيجابايت. من المتوقع أن يبدأ سعر الإصدار الأساسي بأقل من 15000 روبية، بينما قد تكون الإصدارات الأعلى تكلفة.

مع اقتراب موعد الإطلاق في 18 ديسمبر، نتوقع أن تكشف Realme عن مزيد من الميزات والخصائص الخاصة بـ 14x قريبًا.

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