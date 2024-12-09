تكنولوجيا: شاومي تطلق سلسلة هواتف Redmi Note 14 في أسواق جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اطلقت شركة شاومي اليوم سلسلة Redmi Note 14 في السوق الهندي والأسواق العالمية، بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وكاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع ودقة 8 ميجا بيكسل.

بعد أن قدمت شاومي سلسلة Redmi Note 14 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، أعلنت اليوم العملاق الصيني عن إطلاق الهواتف في السوق الهندي والأسواق العالمية.

وتتضمن السلسلة الإصدار الرئيسي وإصدار Redmi Note 14 Pro إلى جانب إصدار Redmi Note 14 Pro Plus، مع إختلافات محدودة مقارنة بالنماذج الخاصة بالسوق الصيني التي أطلقت في شهر سبتمبر الماضي.

ويتميز النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Note 14 بمستشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة، كما يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل.

بينما لا تختلف المواصفات الأخرى للهاتف، حيث يضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 2100 nits، ويأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

أيضاً يضم النموذج الخاص بالأسواق العالمية كاميرة بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر (LYT-600) رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرة macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

وينطلق الهاتف برقاقة معالج Dimensity 7025 Ultra، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً تقدم شاومي الهواتف بواجهة Xiaomi HyperOS 1.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14، على أن تدعم شاومي تحديث النظام لعامين، وتحديث برمجيات الحماية حتى 4 سنوات.

ويضم هاتف Redmi Note 14 بطارية بقدرة 5100 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأبيض، والبنفسجي بسعر يبدأ من 212 دولار.

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