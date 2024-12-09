تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Honor GT في الصين: كل ما تحتاج لمعرفته

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor الشهر الماضي عن سلسلة هواتف Honor 300 الذكية في الصين. ووفقًا للتقارير، تستعد الشركة هذا الشهر لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Honor GT في السوق المحلية. واليوم، أصدرت الشركة إعلانًا تشويقيًا يكشف عن تصميم الهاتف المرتقب.

أظهر الإعلان التشويقي وحدة كاميرا مستطيلة الشكل تحمل شعار “GT” في الزاوية اليمنى السفلية، مما يشير إلى أن الهاتف يركز على الأداء.

وتشير الشائعات إلى أن الجهاز سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط، بالإضافة إلى شاشة OLED مسطحة.

ومع وجود شريحة Snapdragon 8 Gen 3، سيواجه هاتف Honor GT منافسة مباشرة مع هواتف مثل Redmi K80 وiQOO Neo 10، اللذان يستخدمان نفس المعالج. يجدر بالذكر أن هاتفي Honor 300 Pro و300 Ultra، اللذين أطلقتهما الشركة مؤخرًا، يعتمدان أيضًا على نفس الشريحة.

يتميز طراز Pro بكاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (تليفوتوغرافي) + 12 ميجابكسل (واسعة للغاية)، بينما يحتوي طراز Ultra على كاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 50 ميجابكسل (تقريب منظاري) + 12 ميجابكسل (واسعة للغاية).

ورغم أن Honor GT يركز على الأداء، فمن غير المتوقع أن يكون التصوير نقطة قوته الأساسية. ومع ذلك، قد تقدم الشركة كاميرا أساسية قوية لضمان تجربة مستخدم شاملة ومنافسة قوية في السوق. ومن المتوقع أن تكشف Honor عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال هذا الأسبوع.

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