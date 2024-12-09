شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل البيانات من آيفون إلى جهاز ماك أو الكمبيوتر الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

يعاني العديد من مستخدمي آيفون من مشكلة امتلاء الذاكرة، حيث تظهر رسالة "الذاكرة على وشك الامتلاء" بشكل متكرر، وإذا كنت من مستخدمي آيفون، فمن المحتمل أنك واجهت هذه المشكلة، ولكن لحسن الحظ، يمكنك تخزين ملفاتك الكبيرة على جهاز ماك أو PC لتفادي هذه المشكلة والحفاظ على ملفاتك بأمان.

إليك كيفية نقل البيانات من آيفون إلى ماك أو الكمبيوتر الشخصي: نقل الصور من آيفون إلى ماك:

1. الاتصال بالجهاز: قم بتوصيل آيفون بجهاز ماك باستخدام كابل USB.



2. السماح بالاتصال: ستظهر رسالة على آيفون تطلب السماح بالاتصال، اضغط "السماح".



3. فتح تطبيق الصور: قم بفتح تطبيق "الصور" على جهاز Mac.



4. اختيار موقع التخزين: اختر المكان الذي تريد حفظ الصور والفيديوهات فيه على جهاز ماك.



5. استيراد الصور: حدد الصور والفيديوهات التي تريد نقلها، ويمكنك إنشاء ألبوم جديد أو اختيار ألبوم موجود، كذلك اضغط على "استيراد" لبدء النقل.

يمكنك أيضًا استخدام آي كلاود لتخزين الصور والفيديوهات في السحابة.

نقل الصور من آيفون إلى الكمبيوتر الشخصي:

1. تثبيت تطبيق Apple Device: قم بتثبيت تطبيق Apple Device من متجر Microsoft على جهاز الكمبيوتر الشخصي.



2. الاتصال بالجهاز: قم بتوصيل آيفون بالـ PC باستخدام كابل USB.



3. السماح بالنقل: ستظهر نافذة تطلب منك السماح بنقل الملفات، اضغط "السماح".



4. اختيار الصور: افتح تطبيق "الصور" على جهاز الكمبيوتر وحدد الصور أو الفيديوهات التي ترغب في نقلها.



5. نقل الملفات: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لنقل الملفات.

بعد نقل البيانات، تأكد من أن جميع الملفات قد تم نقلها بنجاح إلى جهاز الكمبيوتر.



يعد النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات خطوة مهمة لحمايتها في حال فقدان الهاتف أو سرقته، سواء كنت تخزن بياناتك على جهاز ماك أو PC أو عبر iCloud، فإنه يضمن لك استعادة البيانات بسهولة في أي وقت.