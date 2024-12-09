شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.2 يوسع ميزات سماعة الأذن AirPods Pro 2 لمزيد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

حصلت AirPods Pro 2 على قدرات مساعدة السمع مع نظام التشغيل iOS 18.1، الذي تم إصداره للجمهور في أكتوبر الماضى، ويمكن للمستخدمين إجراء اختبار للكشف عن فقدان السمع المحتمل ثم استخدام النتائج لضبط AirPods الخاصة بهم بحيث تعمل كمساعدات سمعية، كما أنه مع نظام التشغيل iOS 18.2، الذي سيتم إصداره للجمهور في الأيام القليلة المقبلة، تعمل الشركة على توسيع هذه الميزات إلى المزيد من البلدان.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، أكدت أبل التوسع في ملاحظات الإصدار لنظام التشغيل iOS 18.2 Release Candidate (RC)، والذي تم إصداره للمطورين ومختبري الإصدار التجريبي العام.

مع التحديث، تعمل أبل على تمكين ميزة مساعدة السمع لمستخدمي AirPods Pro 2 في العديد من البلدان الجديدة، وهي:

* قبرص

* جمهورية التشيك

* فرنسا

* إيطاليا

* لوكسمبورج

* رومانيا

* إسبانيا

* الإمارات العربية المتحدة

* المملكة المتحدة

تنضم هذه البلدان إلى قائمة تضم أكثر من 100 دولة ومنطقة حيث تتوفر ميزات صحة السمع الجديدة لـ AirPods Pro 2 بالفعل.

يمكن لمستخدمي AirPods Pro 2 إجراء اختبار السمع مباشرة من جهاز iPhone الخاص بهم، وحيثما يتوفر ذلك، يمكن للمستخدمين تحويل AirPods إلى أجهزة مساعدة على السمع بدرجة سريرية بإعدادات تستند إلى نتائج اختبار السمع الخاص بهم، وتساعد هذه الميزة الأشخاص على سماع الأصوات من حولهم بشكل أكثر وضوحًا.

توفر أبل أيضًا ميزة حماية السمع لـ AirPods Pro 2، والتي تقلل تلقائيًا من الأصوات الأعلى والأكثر تقطعًا والتي يمكن أن تلحق الضرر بسمعك، ومع ذلك، تظل هذه الميزة متاحة حصريًا في الولايات المتحدة وكندا، ويمكن العثور على القائمة الكاملة للدول المدعومة على الموقع الرسمي لشركة أبل.

لم تقدم شركة Apple تفاصيل حول الموعد المحدد الذي سيتم فيه إصدار iOS 18.2 للجمهور، ولكن نظرًا لأن إصدار RC متاح الآن لمختبري النسخة التجريبية، فيجب أن يحدث هذا في وقت قريب هذا الأسبوع.