شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Lorelei and the Laser Eyes تصدر على PS4 وPS5 فى 3 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Lorelei and the Laser Eyes واحدة من أكثر ألعاب الألغاز تعقيدًا وإرباكًا وإرضاءً والتي ظهرت في السوق منذ سنوات، وهي تتجه إلى منصة جديدة، حيث ستصدر لعبة Lorelei and the Laser Eyes لأول مرة على PlayStation 4 وPS5 في 3 ديسمبر، لتنضم إلى إصدارات اللعبة الحالية على الكمبيوتر الشخصي وSwitch.

وتأتي لعبة Lorelei and the Laser Eyes من استوديو Simogo السويدي المستقل، والذي سبق له أن أنتج Device 6 وYear Walk وSayonara Wild Hearts، ويتولى إدارة Simogo مؤسساها المشاركان، Simon Flesser وMagnus "Gordon" Gardebäck، على الرغم من تعاونهما مع مبدعين آخرين في كل مشروع جديد، وتنشر Annapurna Interactive لعبة Lorelei.

وتقدم لعبة Lorelei and the Laser Eyes لغزًا دراميًا في عالم رمادي اللون مليء بلمسات حمراء، مع خلل وإشراق وكأن اللاعب يشاهد كل شيء يحدث على شاشة مراقبة قديمة، وتتطلب معظم ألغازها كميات هائلة من المنطق والاستنتاج، على الرغم من أن البعض الآخر يمكن حله بالغريزة البحتة، وكلا النوعين مُرضيان بشكل لا يصدق.

وفي الوقت نفسه، يدعم تيار من الرعب الهادئ كل مشهد: تمتلئ أراضي الفندق بأشباح ذات وجوه متاهة، وبقايا فنانين غير متوازنين، وذكريات الموت وأطفال أشباح بوجوه بومة، تعرف Simogo كيف تصنع لعبة ألغاز سيحبها ديفيد لينش.

تعد لعبة Lorelei and the Laser Eyes واحدة من أكثر العناوين ابتكارًا لعام 2024، وقد تم ترشيحها في فئة أفضل لعبة مستقلة في جوائز الألعاب لهذا العام، إلى جانب Animal Well وBalatro وNeva وUFO 50، إنها فئة مكدسة تمامًا وتستحق Lorelei بالتأكيد أن تكون هناك.