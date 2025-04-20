الاقتصاد

مجلس إدارة «ماربل ديزاين» يوصي بتجزئة السهم إلى ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «ماربل ديزاين» يوصي بتجزئة السهم إلى ريال

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الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام، (ماربل ديزاين) الخميس الماضي، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 1 ريال للسهم.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول ، يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل (60,000,000) سهم بدلاً من (6,000,000) سهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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