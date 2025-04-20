شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «ماربل ديزاين» يوصي بتجزئة السهم إلى ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام، (ماربل ديزاين) الخميس الماضي، بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى 1 ريال للسهم.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل (60,000,000) سهم بدلاً من (6,000,000) سهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.
وبحسب بيان الشركة على موقع تداول السعودية، يصبح عدد أسهم الشركة بعد التعديل (60,000,000) سهم بدلاً من (6,000,000) سهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من اجراءات ذات علاقة.
ونوهت بإعلان أي تطورات في حينه.