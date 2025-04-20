شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «شاكر» يقرر توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 27.750 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 55.5 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.ونوهت بتحديد تاريخ التوزيع لاحقا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة.