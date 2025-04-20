شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» تبرم اتفاقية للاستحواذ على 100% من أسهم «أمجاد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة الثروة البشرية (ثروة) اتفاقية الاستحواذ والاكتتاب الملزمة والمشروطة للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة أمجاد وطن لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بسداد جزء من قيمة الصفقة نقداً بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الثروة البشرية بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والأطراف ذات العلاقة.
وقالت الشركة إنها ستسدد 7 ملايين ريال عند إتمام الصفقة إلى مالك شركة أمجاد، إضافة إلى إصدار 95804 أسهم بقيمة 5 ملايين ريال يتملكها مالك شركة أمجاد في شركة الثروة البشرية عند إتمام صفقة الاستحواذ.
وأضافت أنها ستصدر 536501 سهم جديد ومشروط بقيمة 28 مليون ريال، ويشترط تحويل هذه الأسهم الجديدة إلى مالك شركة أمجاد عند تحقق مؤشرات الأداء المالي المتفق عليها في اتفاقية الاستحواذ والمتمثلة في المبيعات السنوية المحققة من قبل الشركة المستمر من خلال الأصول المستحوذ عليها، وذلك خلال فترة السنوات المالية الثلاث المقبلة من تاريخ توقيع الاتفاقية التي وقعت الخميس الماضي.
ويبلغ تقييم شركة الثروة البشرية لأغراض صفقة الاستحواذ مبلغ قدره 245.592 مليون ريال، أي ما يمثل (52.19) ريال للسهم الواحد وذلك باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لمدة (120) يوم تداول من تاريخ 17/10/2024م حتى 15/04/2025م.
ووفقًا لهذا التقييم، تبلغ قيمة الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها (أسهم العِوض) والتي ستصدر لمالك شركة أمجاد مع إتمام صفقة الاستحواذ، والبالغة (632,305) سهما، بقيمة 33 مليون ريال.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 23.528 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 4705735، فيما تبلغ نسبة زيادة رأس المال 13.44%.
وسيبلغ رأس الما بعد الزيادة 26.690 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 5338040 سهما.
وأوضحت الشركة أن بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الثروة البشرية إلى (88.15%). وعليه، ستكون نسبة ملكية مساهمي شركة الثروة البشرية الحاليين في شركة الثروة البشرية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أقل من نسبة ملكيتهم الحالية والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض قوتهم التصويتية والتي بدورها ستؤثر على قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة المساهمين (بما يشمل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على التعديلات على النظام الأساس والموافقة على الصفقات الجوهرية وغيرها من الأمور التي تتطلب موافقة المساهمين).
وسيتضمن تعميم المساهمين الذي ستنشره شركة الثروة البشرية، بعد موافقة هيئة السوق المالية، المزيد من التفاصيل عن المخاطر المتعلقة بصفقة الاستحواذ وغيرها من المخاطر ذات العلاقة.
وتبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%.
ووفقا للشركة ستبلغ نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 11.85%.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بسداد جزء من قيمة الصفقة نقداً بالإضافة إلى إصدار أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال شركة الثروة البشرية بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والأطراف ذات العلاقة.
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وأضافت أنها ستصدر 536501 سهم جديد ومشروط بقيمة 28 مليون ريال، ويشترط تحويل هذه الأسهم الجديدة إلى مالك شركة أمجاد عند تحقق مؤشرات الأداء المالي المتفق عليها في اتفاقية الاستحواذ والمتمثلة في المبيعات السنوية المحققة من قبل الشركة المستمر من خلال الأصول المستحوذ عليها، وذلك خلال فترة السنوات المالية الثلاث المقبلة من تاريخ توقيع الاتفاقية التي وقعت الخميس الماضي.
ويبلغ تقييم شركة الثروة البشرية لأغراض صفقة الاستحواذ مبلغ قدره 245.592 مليون ريال، أي ما يمثل (52.19) ريال للسهم الواحد وذلك باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لمدة (120) يوم تداول من تاريخ 17/10/2024م حتى 15/04/2025م.
ووفقًا لهذا التقييم، تبلغ قيمة الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها (أسهم العِوض) والتي ستصدر لمالك شركة أمجاد مع إتمام صفقة الاستحواذ، والبالغة (632,305) سهما، بقيمة 33 مليون ريال.
ويبلغ رأس المال قبل الزيادة 23.528 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 4705735، فيما تبلغ نسبة زيادة رأس المال 13.44%.
وسيبلغ رأس الما بعد الزيادة 26.690 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 5338040 سهما.
وأوضحت الشركة أن بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة الثروة البشرية إلى (88.15%). وعليه، ستكون نسبة ملكية مساهمي شركة الثروة البشرية الحاليين في شركة الثروة البشرية بعد إتمام صفقة الاستحواذ أقل من نسبة ملكيتهم الحالية والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض قوتهم التصويتية والتي بدورها ستؤثر على قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة المساهمين (بما يشمل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على التعديلات على النظام الأساس والموافقة على الصفقات الجوهرية وغيرها من الأمور التي تتطلب موافقة المساهمين).
وسيتضمن تعميم المساهمين الذي ستنشره شركة الثروة البشرية، بعد موافقة هيئة السوق المالية، المزيد من التفاصيل عن المخاطر المتعلقة بصفقة الاستحواذ وغيرها من المخاطر ذات العلاقة.
وتبلغ نسبة ملكية الشركة المدرجة في (الشركة التي سيتم الاستحواذ عليها) / (الأصل الذي سيتم شراؤه) بعد إصدار الأسهم 100%.
ووفقا للشركة ستبلغ نسبة ملكية الشركاء الذين ستصدر لهم أسهم جديدة بعد انتهاء عملية الاستحواذ 11.85%.