شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «وسم» على أساس سعر 39.05 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات يوم الخميس الماضي، على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة عادية مخصصة لبرنامج أسهم موظفي الشركة.
وبحسب موقع تداول السعودية، فإن بناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 39.05 ريال لهذا اليوم الأحد 1446/10/22هـ الموافق 2025/04/20م، وإلغاء الأوامر القائمة.
وأعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 195,000 سهم عادي جديد مخصصة لبرنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة وفقاً لما يلي:
• رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (19,500,000) ريال.
• رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (21,450,000) ريال.
• نسبة الزيادة في رأس المال: 10%.
• عدد الأسهم قبل الزيادة: عدد (1,950,000) ريال.
• عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (2,145,000) سهم.
تهدف الشركة من زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة عددها 195,000 سهماً لإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة وذلك لتعزيز ولاء الموظفين كما يسهم هذا البرنامج في استقطاب الكفاءات وتحقيق معدلات نمو جيدة وفق خطة النمو التي تتبعها الشركة.
وستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 1,950,000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة.
ولن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية المساهمين في أسهم الشركة بما يعادل نسبة 9.09٪ نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.
• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة وإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه وتعديله مستقبلاً متى دعت الحاجة إلى ذلك.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (1,486,572) ريال كما في القوائم المالية للنصف الأول المنتهية في 30/06/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد بن إبراهيم العبود - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-10-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-09-2026م , خلفاً للعضو السابق خالد بن حمود اللاحم- عضو غير تنفيذي.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 11/03/2025م بتقليص مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي لتصبح (4) سنوات بدلاً من (5) سنوات وذلك بإنهاء دورة المجلس الحالية (والتي بدأت في تاريخ 21/09/2021م وتنتهي بتاريخ 20/09/2026م ) لتصبح نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ 20/09/2025م.
وبحسب موقع تداول السعودية، فإن بناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 39.05 ريال لهذا اليوم الأحد 1446/10/22هـ الموافق 2025/04/20م، وإلغاء الأوامر القائمة.
وأعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 195,000 سهم عادي جديد مخصصة لبرنامج الأسهم المخصصة لموظفي الشركة وفقاً لما يلي:
• رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (19,500,000) ريال.
• رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (21,450,000) ريال.
• نسبة الزيادة في رأس المال: 10%.
• عدد الأسهم قبل الزيادة: عدد (1,950,000) ريال.
• عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (2,145,000) سهم.
تهدف الشركة من زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة عددها 195,000 سهماً لإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة وذلك لتعزيز ولاء الموظفين كما يسهم هذا البرنامج في استقطاب الكفاءات وتحقيق معدلات نمو جيدة وفق خطة النمو التي تتبعها الشركة.
وستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 1,950,000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة.
ولن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية المساهمين في أسهم الشركة بما يعادل نسبة 9.09٪ نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.
• تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
• تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.
2. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة وإدارة البرنامج وتحديد تفاصيله وشروطه وتعديله مستقبلاً متى دعت الحاجة إلى ذلك.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (1,486,572) ريال كما في القوائم المالية للنصف الأول المنتهية في 30/06/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
4. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فهد بن إبراهيم العبود - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-10-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-09-2026م , خلفاً للعضو السابق خالد بن حمود اللاحم- عضو غير تنفيذي.
5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 11/03/2025م بتقليص مدة عضوية مجلس الإدارة الحالي لتصبح (4) سنوات بدلاً من (5) سنوات وذلك بإنهاء دورة المجلس الحالية (والتي بدأت في تاريخ 21/09/2021م وتنتهي بتاريخ 20/09/2026م ) لتصبح نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ 20/09/2025م.