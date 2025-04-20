شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مرنة» توافق على إقامة دعوى ضد عضو سابق بمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ناصر بن محمد القصبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10082024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20250614م، خلفاً للعضو السابق وليد بن يوسف الغملاس (عضو غير تنفيذي).

2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10082024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20250614م، خلفاً للعضو السابق سعد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو غير تنفيذي).

3. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المهنية (PwC) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,019,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

4. الموافقة على إقامة دعوى المسؤولية ضد وليد يوسف عبدالرزاق الغملاس بصفته العضو المنتدب التنفيذي السابق وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المرابحة المرنة للتمويل (مرنة) نتائج اجتماع ‏الجمعية ‏العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد الخميس الماضي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين ناصر بن محمد القصبي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10082024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20250614م، خلفاً للعضو السابق وليد بن يوسف الغملاس (عضو غير تنفيذي).2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحمن بن عبدالله بن دخيل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه بتاريخ 10082024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20250614م، خلفاً للعضو السابق سعد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو غير تنفيذي).3. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وهم شركة برايس ووتر هاوس كوبرز للاستشارات المهنية (PwC) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ (1,019,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.4. الموافقة على إقامة دعوى المسؤولية ضد وليد يوسف عبدالرزاق الغملاس بصفته العضو المنتدب التنفيذي السابق وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.