شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المراعي» إلى 731.19 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

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وجاءت مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 6% على النحو التالي:

•قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام السابق بسبب التحسن في المبيعات في جميع الأسواق، مدعوماً بتحسن الأداء القوي في شهر رمضان المبارك خاصةً في قطاع الألبان الطازجة.

•قطاع المخبوزات: نما صافي الربح بشكل متوافق مع نمو حجم المبيعات والإيرادات.

•قطاع الدواجن: نما صافي الربح مدفوعًا بنمو قوي في حجم المبيعات في جميع الدول، مدعوماً بتحسن الكفاءة الإنتاجية.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام 2025م (731 مليون ريال) مقارنة بالربع الرابع من العام 2024م (431 مليون ريال).

ويعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات والتحسن في مزيج المنتجات، بالإضافة إلى التغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية ودخول شهر رمضان المبارك. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المراعي في الربع الأول من 2025 بنسبة 5.6% إلى 731.19 مليون ريال، مقابل 692.22 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، أدى الأثر الإيجابي لارتفاع نمو الإيرادات بنسبة 6% إلى تحسن مماثل في صافي الربح، والذي تأثر جزئياً بارتفاع تكاليف الطاقة.بالإضافة إلى ذلك، أدت الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها إلى زيادة رسملة تكلفة الفوائد، مما دعم نمو صافي الأرباح.وجاءت مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 6% على النحو التالي:•قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام السابق بسبب التحسن في المبيعات في جميع الأسواق، مدعوماً بتحسن الأداء القوي في شهر رمضان المبارك خاصةً في قطاع الألبان الطازجة.•قطاع المخبوزات: نما صافي الربح بشكل متوافق مع نمو حجم المبيعات والإيرادات.•قطاع الدواجن: نما صافي الربح مدفوعًا بنمو قوي في حجم المبيعات في جميع الدول، مدعوماً بتحسن الكفاءة الإنتاجية.وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام 2025م (731 مليون ريال) مقارنة بالربع الرابع من العام 2024م (431 مليون ريال).ويعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات والتحسن في مزيج المنتجات، بالإضافة إلى التغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية ودخول شهر رمضان المبارك.