شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت الرياض» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت الرياض عن نتائج اجتماع الجمعية العامة عادية (الاجتماع الأول) الذي عقد الخميس الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.
5- الموافقة على شركة (إرنست ويونغ) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي و2027م، والربع الأول من العام 2028م وبإجمالي أتعاب 2,030,000 ريال.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 150,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ويتم توزيع الارباح يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29/أبريل/2025م.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 40,876,786 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 129,826,390 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لأنظمة المباني للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة محمد الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 505,781 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
10- الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15/06/2025م ومدتها 3 سنوات، وتنتهي بتاريخ 14/06/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: صلاح الراشد، م. خالد الملحم، د. ناصر العقيل، فهد النابت، عبدالله الفواز، محمد الملحم، فهد الحميده.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.
5- الموافقة على شركة (إرنست ويونغ) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي و2027م، والربع الأول من العام 2028م وبإجمالي أتعاب 2,030,000 ريال.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 150,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ويتم توزيع الارباح يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29/أبريل/2025م.
7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 40,876,786 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 129,826,390 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لأنظمة المباني للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة محمد الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 505,781 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
10- الموافقة على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
12- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15/06/2025م ومدتها 3 سنوات، وتنتهي بتاريخ 14/06/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: صلاح الراشد، م. خالد الملحم، د. ناصر العقيل، فهد النابت، عبدالله الفواز، محمد الملحم، فهد الحميده.