تكنولوجيا: سامسونج تقدم إصدار Galaxy Z Flip FE للأسواق العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطور العملاق الكوري إصدار جديد من هواتف Galaxy Z Flip، والذي يأتي بتكلفة أقل وعلامة Galaxy Z Flip FE التجارية، على أن ينطلق للأسواق العام المقبل.

كانت شركة سامسونج قد أطلقت إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold Special Edition هذا العام، والذي جاء بتصميم نحيف وسعر أعلى من الإصدار الأصلي Z Fold 6.

وتؤكد التقارير الجديدة على خطط سامسونج لإطلاق إصدار Galaxy Z Flip FE بتكلفة أقل للأسواق، على أن يضم الشاشة المقدمة في إصدار الشركة القادم Galaxy Z Flip 7.

أيضاً على الرغم من خطط سامسونج لدفع إصدار Galaxy Z Flip FE بتكلفة أقل، إلا أن العملاق الكوري لن تطور إصدار منخفض التكلفة من سلسلة Galaxy Z Fold.

ومن المتوقع وفقاً للتفاصيل التي جاءت حتى الآن أن يأتي هاتف Galaxy Z Flip FE بشريحة Exynos 2400 أو Exynos 2400e، بينما تشير بعض التفاصيل إلى أن سامسونج قد تدعم الهاتف برقاقة Exynos 2500 الجديدة التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر.

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