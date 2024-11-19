تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy A56 5G في قاعدة بيانات 3C بقدرة شحن 45W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سامسونج للأسواق قريباً إصدارها المتوسط Galaxy A56 5G، ولقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات 3C بقدرة شحن سريع 45W.

سجل هاتف Galaxy A56 5G في منصة 3C بنموذج رقم SM-A5660، ولقد أكدت التفاصيل الجديدة على أن هذا الإصدار يأتي بترقية في تقنية الشحن السريع والتي تصل إلى قدرة 45W كبديل لقدرة شحن 25W في الإصدار السابق، لذا يأتي Galaxy A56 بقدرة شحن أقرب لإصدارات الشركة من الفئة المميزة، حيث جاء Galaxy S24 Ultra بنفس قدرة الشحن.

ولقد أوضحت تسريبات أخرى تفاصيل مواصفات هاتف A56 5G، حيث تدعم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Exynos 1580، والتي تتميز بآداء يحاكي رقاقة Snapdragon 888.

أيضاً ظهر الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench الشهر الماضي، حيث سجل 1341 في إختبارات الأنوية الأحادية، و3836 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف A56 5G يأتي بترقية في كاميرة السيلفي، حيث تضم مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل جديد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Galaxy A56 5G بشكل رسمي في حدث يعقد في الربع الأول من العام المقبل.

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