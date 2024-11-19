تكنولوجيا: وان بلس تقدم هاتف OnePlus V Flip للأسواق في الربع الثاني من العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة وان بلس على تطوير أول إصدار من هواتف Flip، ومن المقرر وفقاً لأحدث التسريبات أن تقدم هاتف OnePlus V Flip للأسواق في الربع الثاني من العام المقبل.

أطلقت شركة وان بلس هاتف OnePlus Open للأسواق في بداية هذا العام، وهو أول إصدار قابل للطي من الشركة، ويدعم الهاتف الطي بشكل أفقي بنفس التجربة المميزة لسلسلة هواتف Galaxy Z Fold المطورة من سامسونج.

وتخطط وان بلس أيضاً لإطلاق أول إصدار flip للأسواق العام المقبل، ولقد أوضحت التفاصيل التي نشرت اليوم عبر “Digital Chat Station” أن هذا الإصدار ينطلق للأسواق بعنوان OnePlus V Flip.

ومن المتوقع أن تعقد وان بلس حدث في الفترة بين شهري أبريل ويونيو لكشف النقاب عن هاتف OnePlus V Flip، ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف يأتي بتصميم يحاكي Oppo Find N5 Flip الذي لم ينطلق بشكل رسمي في الأسواق.

يذكر أن شاومي قدمت هاتف Mix Flip للأسواق العالمية، حيث وصلت شحنات العملاق الصيني من الهاتف إلى أقل من 500000 وحدة.

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