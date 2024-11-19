تكنولوجيا: تحديث One UI 7 يتوافق مع 50 إصدار من أجهزة سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط العملاق الكوري سامسونج لدفع تحديث One UI 7 القادم إلى عدد 50 من أجهزة وهواتف الشركة، على أن يرتكز هذا التحديث على نظام تشغيل Android 15.

كشفت صفحة @TheGalox عن قائمة تضم 50 من هواتف وأجهزة شركة سامسونج، والتي تتوافق مع تحديث One UI 7، وتضم هذه القائمة عدد من هواتف Galaxy، مع مجموعة من أجهزة سامسونح اللوحية والتي تتضمن إصدارات من الفئة المتوسطة وأخرى من الفئة المميزة من أجهزة الشركة.

ويأتي على رأس القائمة إصدارات Galaxy S التي تبدأ من سلسلة S21، مع إصدار الشركة S21 FE، وهواتف الشركة القابلة للطي بدءاً من Z Fold 3 وGalaxy Z Flip3، هذا إلى جانب إصدارات الشركة التي انطلقت في السوق الصيني Galaxy W25 وW25 Flip، وتتضمن القائمة الإصدارات الآتية:

• Galaxy Z Fold Special Edition

• Galaxy Z Fold6

• Galaxy Z Fold5

• Galaxy Z Fold4

• Galaxy Z Fold3

• Galaxy Z Flip6

• Galaxy Z Flip5

• Galaxy Z Flip4

• Galaxy Z Flip3

• سلسلة Galaxy S24

• سلسلة Galaxy S23

• سلسلة Galaxy S22

• سلسلة Galaxy S21

• Galaxy A73

• Galaxy A55

• Galaxy A54

• Galaxy A53

• Galaxy A35

• Galaxy A34

• Galaxy A33

• Galaxy A25

• Galaxy A24

• Galaxy A23

• Galaxy A16

• Galaxy A15

• Galaxy A14

أجهزة Galaxy اللوحية

• سلسلة Galaxy Tab S10

• سلسلة Galaxy Tab S9

• سلسلة Galaxy Tab S9 FE

• سلسلة Galaxy Tab S8

• Galaxy Tab S6 Lite 2024 و2022

• سلسلة Galaxy Tab A9

• Galaxy Tab Active5

• Galaxy Tab Active4 Pro

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