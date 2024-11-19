تكنولوجيا: تفاصيل إعدادات الكاميرة في إصدار سامسونج المرتقب Galaxy S25 Slim

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفاصيل جديدة توضح إعدادات الكاميرة في Galaxy S25 Slim القادم من سامسونج، والتي تؤكد على دعم هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

مزيد من التفاصيل حول إصدار Slim المرتقب من سامسونج، حيث أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Sanju Choudhary” تفاصيل إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.

ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يضم هاتف Galaxy S25 Slim مستشعر ISOCELL HP5 رئيسي جديد بدقة 200 ميجا بيكسل، والذي يتميز بحجم 1/1.56، أي على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هذا الإصدار يضم مستشعر HP2 الذي قدم من سامسونج في هاتف S24 Ultra.

أيضاً تتضمن الإعدادات كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع، وكاميرة مميزة بعدسات telephoto، على أن تتميز الكاميرات بمستشعر JN5 من سامسونج والذي يأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، وحجم مستشعر 1/2.76، وحجم بيكسل 0.64µm.

كما يوضح مصدر التسريبات أن كاميرة telephoto في إصدار Slim تدعم التكبير البصري حتى 3.5 مرة، على أن تتميز عدسات الكاميرة بتصميم (ALoP) والذي يأتي بتصميم أقصر وأنحف مقارنة بعدسات periscope التقليدية.

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