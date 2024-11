تكنولوجيا: الإصدار التجريبي 3.0 من Nothing متاح الآن لهاتف Phone (2a)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت Nothing الإصدار التجريبي المفتوح الثاني من نظام Nothing OS 3.0 لهاتف Nothing Phone (2a)، الذي يجلب مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة.

أبرز هذه الإضافات هي ميزة “الأدوات المشتركة” التي تسمح للمستخدمين بمشاركة أدواتهم مع الأصدقاء والعائلة. حاليًا، تتيح هذه الميزة مشاركة عناصر واجهة الصور فقط، وتخطط Nothing لتوسيعها لتشمل أدوات أخرى مستقبلًا.

أبرز التحسينات

الأدوات المشتركة: تمكن من عرض أدوات الأصدقاء والعائلة على الشاشة الرئيسية مع إمكان التفاعل المتبادل، مما يسهم في تعزيز التواصل.

الإعدادات السريعة: تمت تحسين الرسوم المتحركة للإعدادات السريعة، بما في ذلك التنقل السلس في لوحة Bluetooth وحجم اللوحة، لتحسين تجربة المستخدم.

الدرج الذكي: دُعمت دقة تصنيف التطبيقات، مع فرز تلقائي ينظم التطبيقات والمجلدات حسب عادات الاستخدام.

الكاميرا: أُجريت تحسينات على الاستقرار عند تبديل أوضاع الكاميرا، إضافةً إلى تحسين خوارزمية HDR لرفع جودة الصور وتهيئة وضع Portrait.

التحديثات المرئية والأداء: أُضيف دعم الذكاء الاصطناعي لتنظيم التطبيقات حسب الاستخدام، كما أصبح بإمكان لعبة PUBG تشغيل معدل تحديث عالٍ يبلغ 90 إطارًا في الثانية لتجربة لعب أكثر سلاسة.

كيفية تثبيت التحديث

لتثبيت التحديث، تأكد من أن هاتفك (2a) يعمل بنظام Nothing OS 3.0. يمكن تنزيل التحديث يدويًا، ومن ثم الانتقال إلى “الإعدادات > النظام > تحديثات النظام” للتحقق من آخر إصدار.

