تكنولوجيا: Realme تكشف عن أول الهواتف التي ستدعم الإصدار التجريبي من Android 15 عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme على أن الإصدار التجريبي من نظام تشغيل Android 15 يصل في البداية إلى مستخدمي هاتف GT 6 في الأسواق العالمية.

يحظى مستخدمي هاتف GT 6 في الأسواق العالمية بميزة تحديث نظام التشغيل إلى الإصدار التجريبي من Android 15، إلى جانب الإصدار التجريبي الأول من تحديث واجهة Realme UI 6.0.

ومن المقرر أن يجلب تحديث Realme UI 6.0 للمستخدمين تحسينات في نظام “Dynamic Island”، مع إشعارات في الوقت الفعلي لبعض التطبيقات.

أيضاً يأتي الإصدار التجريبي بميزة تخصيص شاشة القفل بعدد من الإختيارات التي تتوفر في التحديث، مع دعم “always-on display”، ودعم تخصيص الشاشة الرئيسية أيضاً.

وتؤكد Realme على أن هذا الإصدار يجلب تحسينات في إستقرار النظام، والآداء، كما تنوه الشركة على المستخدمين أن هذا الإصدار التجريبي قد يتضمن بعض الأخطاء في البداية.

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