علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: موتورولا تستعين بمصادر خارجية لـ 90% من هواتفها، و”شاومي” 78%، و”فيفو” 52%، بينما “ابل” تعتمد على إنتاج داخلي كامل

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من Counterpoint Research عن مدى الاستعانة بمصادر خارجية في صناعة الهواتف الذكية، حيث تبين أن الشركات لا تصمم دائمًا الهواتف التي تحمل علاماتها التجارية.

تتصدر موتورولا قائمة الشركات التي تعتمد على التصاميم الخارجية، حيث يتم تصميم 90% من هواتفها من قبل أطراف ثالثة. تليها شاومي بنسبة 78%، بينما Vivo تعتمد على التصميمات الخارجية بنسبة 52%.

في المقابل، تلتزم أبل بالتصميم الداخلي الكامل لجميع أجهزة آيفون، بينما تستعين سامسونج بمصادر خارجية بنسبة 22%، وهو ما يشهد انخفاضًا ملحوظًا.

من المتوقع أن يشهد سوق تصميمات الهواتف الذكية الخارجية نموًا بنسبة 6% في النصف الأول من 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة شعبية الهواتف ذات الميزانية المحدودة والمتوسطة من العلامات التجارية الصينية التي تعتمد بشكل كبير على التصاميم الخارجية لتسريع الإنتاج والحد من التكاليف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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