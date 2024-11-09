تكنولوجيا: موتورولا تستعين بمصادر خارجية لـ 90% من هواتفها، و”شاومي” 78%، و”فيفو” 52%، بينما “ابل” تعتمد على إنتاج داخلي كامل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من Counterpoint Research عن مدى الاستعانة بمصادر خارجية في صناعة الهواتف الذكية، حيث تبين أن الشركات لا تصمم دائمًا الهواتف التي تحمل علاماتها التجارية.

تتصدر موتورولا قائمة الشركات التي تعتمد على التصاميم الخارجية، حيث يتم تصميم 90% من هواتفها من قبل أطراف ثالثة. تليها شاومي بنسبة 78%، بينما Vivo تعتمد على التصميمات الخارجية بنسبة 52%.

في المقابل، تلتزم أبل بالتصميم الداخلي الكامل لجميع أجهزة آيفون، بينما تستعين سامسونج بمصادر خارجية بنسبة 22%، وهو ما يشهد انخفاضًا ملحوظًا.

من المتوقع أن يشهد سوق تصميمات الهواتف الذكية الخارجية نموًا بنسبة 6% في النصف الأول من 2024، ويعزى هذا النمو إلى زيادة شعبية الهواتف ذات الميزانية المحدودة والمتوسطة من العلامات التجارية الصينية التي تعتمد بشكل كبير على التصاميم الخارجية لتسريع الإنتاج والحد من التكاليف.

المصدر