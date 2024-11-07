تكنولوجيا: سامسونج تدعم هاتف Galaxy S25 Slim بالكاميرة المقدمة في إصدار Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف Galaxy S25 FE العام المقبل للأسواق بعلامة Galaxy S25 Slim التجارية، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل أن هذا الإصدار يأتي بإعدادات الكاميرة المميزة لإصدار Galaxy S25 Ultra.

كما أشارت التفاصيل التي نشرت عبر”Ice Universe” أن سامسونج تقدم هاتف Galaxy S25 Slim بعد بضعة أشهر من إنطلاق سلسلة Galaxy S25 بشكل رسمي للأسواق.

ويضم إصدار Slim الكاميرة المقدمة في Ultra، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل دقيقة حول إعدادات الكاميرة، وما إذا كانت سامسونج ستقدم الكاميرة الرئيسية فقط المميزة لإصدار Ultra أو ستقدم نفس إعدادات الكاميرة الخلفية كاملة.

من جانب أخر تدعم سامسونج هاتف Galaxy S25 Ultra بكاميرة سيلفي بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الرئيسية في الهاتف بمستشعر (ISOCELL HP2) بدقة 200 ميجا بيكسل، كما تتضمن الإعدادات كاميرة بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا فائقة الإتساع، وكاميرة telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات، وكاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط سامسونج لدعم Galaxy S25 Slim بتصميم نحيف وشاشة بحجم 6.7 إنش، ومن المتوقع أن يضم بطارية بتصميم أنحف من البطارية المقدمة في إصدار S24 FE.

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