تكنولوجيا: سامسونج قد تدعم سلسلة Galaxy S25 كاملة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقرير على أن العملاق الكوري تواجه مشكلة في إنتاج رقاقة Exynos 2500 الجديدة، وهو ما قد يدفع سامسونج إلى دعم سلسلة Galaxy S25 كاملة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4.

تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S25 في حدث يعقد في شهر يناير من العام المقبل، ولقد أشارت التقارير السابقة إلى خطط سامسونج لدعم هواتف Galaxy S25 وGalaxy S25 Plus برقاقة Exynos الجديدة، بينما تقدم إصدار Ultra برقاقة Snapdragon المرتقبة من كوالكوم.

وفي أحدث التقارير التي جاءت من الصين كُشِف عن الصعوبات التي تواجه سامسونج في إنتاج رقاقة Exynos 2500، لذا قد تعجز الشركة عن تجهيز الإنتاج المطلوب من وحدات المعالج في الوقت المحدد لإطلاق سلسلة Galaxy S25 للأسواق.

ونتيجة لهذا قد تتجه العملاق الكوري لدعم سلسلة Galaxy S25 كاملة برقاقة Snapdragon 8 Gen 4 من كوالكوم.

كما أكد التقرير الذي جاء من “Business Korea” على إنخفاض عائدات Samsung من الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، بالرغم من أن العائدات غالباً لمصنعي الرقاقات لا تصل إلى نسبة 100%، وذلك نتيجة لعدم إجتياز جميع الرقاقات معايير الجودة من بين أسباب أخرى.

يذكر أن فشل سامسونج في توفير الإنتاج المطلوب لسلسلة Galaxy S25 سيؤثر بشكل كبير على العملاق الكوري، بشكل خاص مع إتجاه Nvidia وApple إلى شركة TSMC لإنتاج رقاقات مدعومة بتقنية الذكاء الإصطناعي.

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