تكنولوجيا: هاتف Galaxy A16 5G ينطلق رسمياً بميزة دعم تحديث النظام حتى 6 سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج اليوم بشكل رسمي عن هاتف Galaxy A16 5G من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بميزة دعم تحديث النظام لأطول فترة قدمت في هذه السلسلة حتى الآن.

يتميز هاتف Galaxy A16 5G بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة ينطلق هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

أيضاً تدعم سامسونج هاتف Galaxy A16 5G برقاقة معالج Exynos 1330 للنموذج المخصص لأسواق أوروبا، بينما يتوفر الهاتف في أسواق أخرى برقاقة Dimensity 6300.

كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD بسعة تصل إلى 1.5 تيرابايت.

ويتميز Galaxy A16 5G بتصميم نحيف بسُمك 7.9مم، وتقدم سامسونج هذا الإصدار دون المدخل المخصص لسماعة 3.5مم، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 14 وواجهة One UI UI 6.1، على يدعم تحديث النظام وبرمجيات الحماية حتى 6 سنوات.

أيضاً ينطلق A16 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويتوفر هذا الإصدار بميزة دعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف مدمجة في زر التشغيل الرئيسي، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق، والرمادي، والذهبي وأيضاً اللون الأزرق Midnight، بسعر 249 دولار.

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