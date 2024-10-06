تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم جهاز iPad Mini 7 القادم بهذه التحسينات!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة iPad Mini اللوحية، ولقد أوضحت أحدث التفاصيل الترقيات المتوقعة في iPad Mini 7 المرتقب من ابل.

أكدت العديد من التسريبات التي جاءت من مصادر مختلفة على أن جهاز iPad Mini 7 المرتقب من ابل يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق iPad Mini 6.

ومن المتوقع أن يأتي الإصدار القادم من سلسلة iPad Mini بحجم شاشة 8.3 إنش، مع حواف نحيفة في محيط الشاشة، بينما تأتي تقنية Touch ID مدمجة في زر التشغيل الرئيسي في الإطار الجانبي، كما يضم هذا الإصدار منفذ USB C كبديل لمنفذ Lightning في الإصدار السابق.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن ابل تستعد لإضافة مزيد من الإختيارات في الألوان لإصدار Mini 7 القادم، على أن تتجه ابل لإختيار نغمات ألوان جديدة تحاكي الإختيارات المقدمة في هواتف iPhone 16 وأجهزة iPad Air M2 والتي تميل إلى أن تكون ألوان معتمة وحادة، كما تشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم إختيار جديد في الألوان يقدم شكل جديد للجهاز دون تغيير الأبعاد.

وتدعم ابل الإصدار القادم بترقية في الآداء، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية إستمرار دعم هذا الإصدار برقاقة A15 Bionic التي قدمت في الإصدار السابق.

بينما تشير بعض التوقعات الأخرى إلى أن iPad Mini 7 قد يأتي برقاقة A17 Pro التي قدمت في هواتف iPhone 15 Pro، والتي تعزز آداء هذا الإصدار بشكل كبير، مع الترقية المتوقعة أيضاً في الذاكرة العشوائية من 4 إلى 8 جيجا بايت رام.

ومن المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل أن يدعم iPad Mini 7 تشغيل الألعاب، وتعدد المهام بسلاسة، مع دعم بعض من مميزات منصة “Apple Intelligence” التي قدمت مع تحديث iPadOS 18.

أيضاً تعد ترقية الشاشة من بين التحسينات المتوقعة في Mini 7، حيث يعالج هذا الإصدار مشكلة التمرير في الشاشة التي رصدت في الإصدار السابق في الوضع الرأسي بشكل خاص، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار لن يحصل على الترقية إلى شاشة OLED هذا العام، على أن تقدم ابل هذه الترقية في إصدار 2026 من أجهزة iPad Mini.

بينما يحصل إصدار هذا العام على ترقية في الشاشة إلى معدل تحديث ProMotion 120Hz لتقدم تجربة سلسة وسريعة في التمرير مع إستجابة سريعة.

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