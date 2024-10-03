علوم وتكنولوجيا

"الأمن السيبراني" يصدر تنبيهًا أمنيًا على منتجات جوجل

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني وجود تحديثات هامة، إذ أصدر تحذيرًا أوصى فيه بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات جوجل.
وأوضح المركز عبر حسابه على "إكس"، أن شركة جوجل أصدرت تنبيهًا أمنيًا للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.

تحديث منتجات جوجل

وشدد المركز على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت Google توضيحًا لهذه التحديثات عبر هذا الرابط. بادر بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Google.
This is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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