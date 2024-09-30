تكنولوجيا: سامسونج تبدأ في فرض رسوم على مميزات Galaxy AI بحلول 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط سامسونج لبدء فرض رسوم على مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة في منصة Galaxy AI بحلول 2025.

كانت مميزات الذكاء الإصطناعي نقطة التسويق الأولى لإصدارات سامسونج الجديدة من الهواتف الذكية التي انطلقت في 2024.

ولقد أشارت سامسونج في تفاصيل كُشِف عنها مؤخراً خلال فعاليات الإعلان عن سلسلة Galaxy Tab S10 وGalaxy S24 FE، عن أن مميزات الذكاء الإصطناعي لن تقدم بشكل مجاني للمستخدمين في المستقبل.

كما أوضح بيان سامسونج أن الرسوم ستفرض على بعض مميزات الذكاء الإصطناعي في نهاية عام 2025، ولقد حرصت سامسونج على التأكيد على خططها قبل إنطلاق الجيل الجديد من هواتفها المميزة.

أيضاً تستعد سامسونج لجلب خدمة مدفوعة في تطبيق Samsung Health، وهو ما أكد عليه “Hon Pak” في تصريحات أصدرها في بداية هذا العام، حيث أكد على دعم المستخدمين بخدمة أعلى مقابل إشتراك مدفوع.

من جانب أخر ترتكز أغلب مميزات الذكاء الإصطناعي المقدمة من سامسونج على تقنية جوجل، لذا في حالة فرض جوجل رسوم على هذه التقنية ستبدأ سامسونج بالضرورة في فرض رسوم أيضاً.

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