تكنولوجيا: الجيل القادم من نظارة Vision Pro يتميز بالحوسبة المكانية بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقول Ming-Chi Kuo، محلل شركة أبل، إن الشركة تخطط لبدء الإنتاج الضخم للجيل التالي من Vision Pro في النصف الثاني من عام 2025.

ستكون نقطة البيع الرئيسية لها هي الحوسبة المكانية للذكاء الاصطناعي التي يتم تمكينها بواسطة شريحة Apple M5.

يتم تشغيل جهاز Vision Pro الحالي من أبل بواسطة شريحة M2، وبالتالي فإن M5 سيعمل على تحسين الأداء بشكل ملحوظ. وهذا بدوره سيمكن من تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي، والتي تعتبر ضرورية للحوسبة المكانية.

تريد شركة أبل أن تجعل واجهة الإنسان والآلة أكثر سهولة وكفاءة من خلال الجمع بين ذكاء أبل وتتبع العين والتحكم في الإيماءات. وتعد قدرة M5 المحسنة على التعامل مع المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هي المفتاح لتحقيق ذلك.



يعتقد Ming-Chi Kuo أن شركة أبل ستكون قادرة على الحفاظ على سعر مماثل نسبيًا لأنها ستستخدم نفس الأجهزة إلى حد كبير وستقوم فقط بترقية الشريحة. ومع ذلك، لا يزال هناك تصميم خفيف الوزن وبطارية أكبر في البطاقات.

إذا تمكنت أبل من تقديم سيناريوهات جذابة للمستخدم، فيمكن للجيل التالي من Vision Pro أن يصل إلى الاتجاه السائد.

من المرجح أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي المخطط لها متفوقة على تلك التي تقدمها الهواتف الذكية القياسية.

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