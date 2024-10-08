تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن إختيارات مرتقبة في ألوان iPhone 17 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة إختيارات الألوان المتوقعة من ابل لهواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، حيث تستعد ابل لإطلاق ثلاثة من الألوان المشرقة.

قدمت ابل سلسلة هواتف iPhone 16 بإختيارات جديدة في الألوان هذا العام، إلا أن أحدث التسريبات تؤكد على أن إصدارات iPhone 17 Pro تأتي بألوان أكثر حيوية العام المقبل.

ولقد جاءت التسريبات المصورة الجديدة عبر “Majin Bu”، حيث قدم نظرة على الألوان المتوقعة لهواتف iPhone 17 Pro والتي تتضمن الأزرق، والأخضر التيتانيوم، والأخضر الداكن التيتانيوم.

بالتأكيد مازالت هذه التسريبات غير مؤكدة في الوقت الراهن، إلا مصدر التسريبات أشار في السابق إلى أن هواتف iPhone 16 تأتي بلون التيتانيوم Teal، ولقد قدم هذا الإختيار في هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus.

من جانب أخر لا تقدم ابل غالباً إصدارات Pro بنغمات مشرقة في الألوان، حيث قدمت ابل هواتف iPhone 16 Pro هذا العام بألوان الأسود، والأبيض، والذهبي وأيضاً اللون الرمادي.

إلا أن التوقعات تشير إلى أن سلسلة iPhone 17 ستأتي بتغييرات كبيرة في عدد من الجوانب، والتي تتضمن تحديث للأزرار، حيث تستبدل ابل زر الأكشن وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف iPhone 17 Pro Max هو أول إصدار من ابل يأتي بثلاثة كاميرات بدقة 48 ميجا بيكسل.

كما تشير التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 17 قد تتضمن إصدارات “Air” أو “Slim”، أيضاً تدعم ابل الإصدارات الرئيسية بمعدل تحديث 120Hz للمرة الأولى، ومن المتوقع أن تعزز ابل الجيل القادم بمميزات الذكاء الإصطناعي، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

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