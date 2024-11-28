اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى انه مع تحسن حالة الطقس بعض الشيء هذا اليوم تبين ان الثلوج التي تساقطت خلال اليومين الماضيين غطت مرتفعات جبل الشيخ للمرة الاولى هذا العام في ظل موجة من البرد القارس تسيطر على منطقة حاصبيا ما دفع بالمواطنين إلى التحلق حول مواقدهم والتزود بالمحروقات والحطب تحسبا لموجات مراقبة من البرد خلال الأيام القادمة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الثلوج غطت مرتفعات جبل الشيخ للمرة الاولى هذا العام في ظل موجة من البرد القارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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