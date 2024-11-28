ادارة كوارث بيروت: تخصيص مركزي ايواء في قرية بنين بالمدينة الرياضة وبيت الضيافة في الكرنتينا لاستقبالهم النازحين

تقدم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بالتعازي للشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي تعرضت له العديد من المحافظات في لبنان وخاصة محافظة مدينة بيروت متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين .

ولفتت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت الى انه مع سريان وقف إطلاق النار فجر يوم الاربعاء الواقع فيه 27/11/2024، الأمر الذي فتح المجال أمام الآف العائلات النازحة في العودة الى قراها في الجنوب والبقاع اضافة الى الضاحية الجنوبية وغيرها لتفقد منازلها وممتلكاتها، منهم من بقي هناك ومنهم من عاد وهو بحاجة الى مركز ايواء . لذلك، تعلن غرفة ادارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت عن تخصيص مركزي ايواء هما: قرية بنين التي تم استحداثها لايواء الاخوة الضيوف في مدينة كميل شمعون الرياضة وبيت الضيافة ( فلورا ) في منطقة الكرنتينا لاستقبالهم ومساعدتهم.

واشارت الى انه للمزيد من المعلومات التواصل مع غرفة ادارة الكوارث في محافظة بيروت على الرقم 987001-01 .