شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البارالمبية الدولية يلتقى أبطال مصر ويشيد باهتمام الرئيس بالرياضة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

التقى البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، صباح اليوم الخميس، بالرياضيين البارالمبيين، في حوار مفتوح بالمركز الأولمبي بالمعادي، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وعدد كبير من أبطال مصر البارالمبيين.

وتحدث بارسونز عن زيارته إلى مصر، مؤكدا أنها شاهد العديد من المعالم التاريخية والحضارية والرياضية، حيث زار مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع صالات حسن مصطفى، والمركز الاولمبى بالمعادى، ومنطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، ومتحف الحضارات.

وأشار بارسونز إلى أن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له مدى اهتمام الدولة المصرية ممثلة فى الرئيس، بذوي الهمم ومنهم الرياضيين البارلمبيين.

وأضاف بارسونز أن مصر تستحق الريادة الأفريقية في الرياضات البارالمبية بما تمتلكه من منشآت وفكر وثقافة وأبطال وكوادر، مضيفا أنه متحمس أن تكون مصر مركزا للرياضات الباراليمبية بالقارة الأفريقية.

من جانبه أشاد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية باهتمام بارسونز وحرصه على تلبية الدعوة وزيارة مصر وتفقد المنشآت الرياضية والتاريخية.

وأكد مصطفى أن الزيارة سيكون لها توابع إيجابية على مستقبل الحركة البارالمبية المصرية في المرحلة المقبلة.

وبدورهم رحب أبطال مصر البارالمبيين برئيس اللجنة البارالمبية الدولية، مؤكدين أن الزيارة لها أثر طيب في قلوبهم.