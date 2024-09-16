تكنولوجيا: الكشف عن جهاز بنك الطاقة شاومي بسعة 10000 مللي أمبير مع شحن سريع يصل إلى 165 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت شركة شاومي جهاز بنك طاقة جديد بسعة 10000 مللي أمبير إلى مجموعة ملحقاتها. ويوفر هذا الشاحن المحمول سرعات ومرونة شحن جيدة.

يأتي الجهاز بتصميم مدمج وكابل USB-C مدمج والذي يجعله مناسبًا للسفر. كما أن لديه منافذ USB-C مزدوجة، مما يسمح بشحن جهازين في نفس الوقت.

ومع إجمالي خرج يبلغ 165 واط، يمكن لجهاز بنك الطاقة التعامل مع الهواتف الذكية وأجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة الأخرى. تقول شاومي إن جهاز بنك الطاقة يمكنه شحن Mix Fold 4 حوالي 1.41 مرة، و iPhone 15 Pro Max 1.75 مرة، و Xiaomi 14 Pro 1.8 مرة.

يدعم الجهاز معايير الشحن المختلفة، مما يجعله متوافقًا مع العديد من الأجهزة. ويمكن إعادة شحن جهاز بنك الطاقة بسرعة من خلال إدخال يصل إلى 90 واط، كما تعرض الشاشة المدمجة حالة الشحن ومستوى البطارية.

يأتي الجهاز متاح حاليًا للطلب المسبق في الصين مقابل 199 يوانًا (28 دولارًا). ومع ذلك، فإن التفاصيل حول الإطلاق العالمي غير متاحة حاليًا.

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