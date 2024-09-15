تكنولوجيا: تسريبات جديدة حول هواتف Redmi K80 وK80 Pro قبل الإعلان المرتقب في نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتفي Redmi K80 وRedmi K80 Pro على شهادة جديدة في السوق الصيني إستعداداً للإعلان المرتقب في شهر نوفمبر المقبل.

تعقد شاومي مؤتمر في أكتوبر المقبل لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Xiaomi 15 وهي أولى الإصدارات التي تنطلق برقاقة Snapdragon 8 Gen 4 في الرابع من أكتوبر.

ولقد بدأت علامة Redmi الفرعية أيضاً في الإستعداد لإطلاق سلسلة هواتف Redmi K80، على أن تقدم العملاق الصيني هذه الإصدارات في شهر نوفمبر.

ولقد رصد هاتفي شاومي في منصة “radio” في الصين بنماذج رقم 24122RKC7C و24117RK2CC، وهي النماذج ذاتها التي ظهرت في وقت سابق في قاعدة بيانات IMEI والتي تعود لهاتفي Redmi K80 وK80 Pro.

من جانب أخر أكدت التسريبات على دعم هاتف Redmi K80 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، بينما يضم هاتف Redmi K80 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4.

أيضاً من المتوقع أن يضم كلا الهاتفين شاشة OLED بتصميم مسطح، وبجودة عرض 2K، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم شاومي السلسلة بقدرة بطارية 6500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

كما يضم هاتف K80 Pro مستشعر للبصمة بالموجات الفوق صوتية، بينما يأتي K80 بمسشعر للبصمة ضوئي مدمج في الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية ينطلق إصدار Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

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