شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جون جامبر الفائز بجائزة نوبل..صمم ذكاء اصطناعى للتنبؤ بهياكل البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل العالم جون مايكل جامبر، على جائزة نوبل للكيماء لعام 2024، في مناصفة مع كل من ديفيد بيكر "لتصميم البروتين الحاسوبي" والنصف الآخر مشتركا بين ديميس هاسابيس، وقد حصد جون الجائزة عن إسهاماته العلمية لتوقع بنية البروتين".

تاريخ جون جامبر العلمي

ولد جون جامبر، في عام 1985 وهو باحث علمي أمريكي كبير في شركة ديب مايند تكنولوجيز، فقد أنشأ جامبر وزملاؤه ألفا فولد، وهو نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بهياكل البروتين من تسلسل الأحماض الأمينية بدقة عالية، وقد صرح أنه يخطط لإطلاق 100 مليون بنية بروتينية.

وقد ضمت المجلة العلمية نيتشر جامبر كواحد من "العشرة أشخاص المهمين" في العلوم في قائمتهم السنوية لعشرة في مجلة نيتشر في عام 2021.

مسيرة جون جامبر العلمية



تلقى جامبر تعليمه في جامعة شيكاغو حيث حصل على درجة الدكتوراه في عام 2017 لأبحاثه حول استخدام التعلم الآلي لمحاكاة طي البروتين وديناميكياته، تحت إشراف مشترك من توبين آر سوسنيك وكارل فريد، كما حصل أيضًا على درجة الماجستير في فيزياء المادة المكثفة النظرية من جامعة كامبريدج، حيث كان في منحة مارشال في كلية سانت إدموند، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم في الفيزياء والرياضيات من جامعة فاندربيلت.

إسهامات جون العلمية



يملك جامبر إسهامات علمية هامة في خوارزميات التنبؤ ببنية البروتين، كما أنه طور ألفافولد، وهي خوارزمية تعلم عميق بجانب تطويره لبرنامج ذكاء اصطناعي يقوم بالتنبؤ ببنية البروتين.