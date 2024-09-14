عباس شراقي : المياه الساخنة بشرة خير للسودان

الشارقة - اميمة ياسر - خلال لقاء على قناة المشهد الاماراتية تحدث خبير المياه المصري د. عباس شراقي حول الظاهرة الغريبة على الدول العربية وهى خروج غازات وأبخرة من ثقوب على سطح الأرض فى الولاية الشمالية فى السودان.

وأكد شراقي أن المياه الساخنة غالبا يصاحبها ترسيب مجموعة من أهم المعادن الاقتصادية مثل الذهب والفضة والنحاس، وفرصة لحفر آبار استكشافية لمعرفة النظام التعدينى تحت السطح.

وأوضح أن الثقوب الهوائية أحد ابسط أشكال عمل المياه الساخنة تحت سطح الأرض، ونظرا لأنها فى مناطق صحراوية فنعظمها هواء ساخن نتيجة غليان جزء من المياه الجوفية التى شحنت بعد السيول الأخيرة الخزان الجوفى، وخرجت الأبخرة تحت الضغط إلى إلى من خلال التشققات أو الثقوب.

من أهم الأشكال الأخرى للمياه الساخنة:

- العيون الكبريتية الساخنة

- الأكوام الطميية تشبه البراكين وحجمها صغير 1-2 م (سوريا 2023)

- النافورات الطبيعية Geysers كما هو فى Yellowstone, Montana, USA

- ضخور الترافرتين (صخر رسوبى من كربونات الكالسيوم ذات خطوط عريضة ومموجة.