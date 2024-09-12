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بالأسعار.. الفروقات الرئيسية في المواصفات بين أجهزة iPhone 16 الجديدة

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الشارقة - اميمة ياسر - نشر الخبير التقني عبدالله السبيعي أبرز ‏الفروقات الرئيسية بين أجهزة iPhone 16 الجديدة

وجاءت كالتالي:

1.iPhone 16:

•شاشة 6.1 بوصة OLED (60Hz).
•كاميرا خلفية 48MP وكاميرا أمامية 12MP.
•ذاكرة RAM 8GB وسعات تخزين 128/256/512GB.
•إطار من الألمنيوم.
•تقريب بصري 2x.
•يبدأ سعره من 799 دولار.

2.iPhone 16 Plus:

•شاشة أكبر بحجم 6.7 بوصة OLED (60Hz).
•نفس المواصفات التقنية مثل iPhone 16
•عمر بطارية أطول يصل إلى 27 ساعة.
•يبدأ سعره من 899 دولار.

3.iPhone 16 Pro:

•شاشة 6.3 بوصة OLED (120Hz).
•معالج أقوى A18 Pro.
•كاميرا خلفية ثلاثية مع تقريب بصري 5x.
•إطار من التيتانيوم.
•ميزات إضافية مثل Always-On Display.
•يبدأ سعره من 999 دولار.

4.iPhone 16 Pro Max:

•أكبر شاشة بحجم 6.9 بوصة OLED (120Hz).
•عمر بطارية أطول (حتى 33 ساعة تشغيل فيديو).
•نفس ميزات iPhone 16 Pro مع سعات تخزين تبدأ من 256GB.
•يبدأ سعره من 1,199 دولار.

أبرز الفروقات:

•حجم الشاشة.
•نوع الإطار (ألومنيوم أو تيتانيوم).
•تقريب بصري (2x مقابل 5x).
•ميزة Always-On Display.
•عمر البطارية.
•سعات التخزين والأسعار .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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