تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 14 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن سلسلة vivo X200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة vivo يوم 14 من أكتوبر المقبل لكشف النقاب عن سلسلة هواتف vivo X200 التي شغلت عدد من التسريبات حتى الآن.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط vivo للإعلان الرسمي عن سلسلة vivo X200 في حدث يعقد في بداية شهر أكتوبر، ولقد شاركت vivo إعلان تشويقي اليوم للتأكيد على موعد الحدث المرتقب.

ومن المقرر وفقاً للإعلان التشويقي أن تقدم العملاق الصيني سلسلة X200 في حدث يعقد في منتصف شهر أكتوبر، على أن ينطلق الحدث من مدينة بكين في الصين.

وتشير التوقعات أن السلسلة القادمة تتضمن هاتفي vivo X200، وvivo X200 Pro، إلا أن الشركة لم تؤكد على عدد الإصدارات المقرر إطلاقها خلال الحدث.

يذكر أن vivo كشفت النقاب عن سلسلة vivo X100 في حدث عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي، لذا تقدم الشركة الجيل الجديد في موعد أقرب هذا العام.

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