تكنولوجيا: ابل تتيح للمستخدمين الإختيار بين الترقية إلى iOS 18 أو الإستمرار العمل بإصدار iOS 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة ابل على حرية إختيار مستخدمي هواتف الأيفون بين التحديث إلى إصدار iOS 18 أو الإستمرار بالعمل بالإصدار الحالي iOS 17.

تقدم ابل غالباً عدد من المميزات والتطبيقات في كل إصدار جديد من نظام تشغيل iOS، إلا أن بعض هذه المميزات لا تتوافق مع تطلعات المستخدمين، أيضاً لا يفضل البعض التحديث مباشرة لما تتضمنه بعض التحديثات من بعض الأخطاء أو عدم التوافق.

لهذا قررت ابل إعطاء المستخدمين حرية الإختيار بين التحديث إلى إصدار iOS 18 عند إنطلاق التحديث رسمياً في 16 من سبتمبر، أو الإستمرار بتحديث iOS 17.

كما أكدت ابل على خططها للإستمرار بدعم إصدار iOS 17 وأيضاً دفع تحديثات الحماية للمستخدمين، على أن تطلق ابل تحديث iOS 17.7 الأسبوع المقبل بالتزامن مع دفع تحديث iOS 18، ومن المقرر أن يظهر الإختيارين لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.

أيضاً تضمن ابل للمستخدمين الإنتقال السلس بين تحديثات iOS 17.7 وiOS 18 مع توافق التطبيقات مع التغييرات الجديدة.

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