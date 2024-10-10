شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: أعدكم بالصعود لقمة التصنيف الأفريقي قريباً ومزاحمة منتخب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الفريق القومي لا يعاني من أي أزمات فنية خلال الفترة الحالية، مُعلقاً: "مينفعشي مدرب منتخب كبير زي منتخب مصر يشكي من وجود نقص في بعض المراكز".

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موريتانيا غداً ، الجمعة، في تصفيات أمم أفريقيا ( المغرب 2025) : في المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى غاب عن الفريق لاعبين مؤثرين وهم عمر مرموش ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد ومع ذلك قدمنا عروضا قوية ونجحنا في الفوز على منتخبي بتسوانا وكاب فيردي.

وواصل حسام حسن :لا أتفق مع من يتحدث عن وجود عجز في صفوف المنتخب لأن مدرب المنتخب أمامه قاعدة كبيرة من الأندية ونفس الأمر بالنسبة للأندية التي تضم 35 لاعباً.

وواصل : الأندية الكبيرة حالياً لديها أزمة فالأهلي والزمالك يعانيان من أزمة في مركز الظهير الأيسر وتعاقدوا مع لاعبين أجانب في هذا المركز.

وواصل : الأهلي يعاني في مركز الظهير الأيسر، يكفي إنه كان يدفع بـ كريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر رغم أن كريم يلعب بقدمه اليُمنى قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبي .

وأضاف حسام حسن : أتمنى تحسين ترتيب منتخب مصر في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم ..نحن نمتلك 7 ألقاب أمم أفريقيا، لا يمكن أن نكون في مركز متأخر،علينا الصعود لقمة ترتيب أفريقيا، وأنا أعدكم بالصعود للقمة في التصنيف الأفريقي قريباً ونُزاحم منتخب المغرب الذي تطوّر كثيراً السنوات الأخيرة على قمة الكرة الأفريقية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا، ويحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني، الأحد الماضي، بقائمة مدججة بالنجوم ضمت كل من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، "محمود صابر الذي انضم بدلا من المصاب نبيل عماد دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.