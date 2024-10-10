شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه: نحترم منتخب موريتانيا ونتمنى دعم الجماهير فى مباراة الغد والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر والمحترف في الريان القطري علي أهمية مباراة المنتخب أمام موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال تريزيجيه أن الجيل الحالي حقق نتائج جيدة ويسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات ويسعد الشعب المصري في كل مكان والذي ينتظر منه الكثير في الفترة المقبلة.

أضاف تريزيجيه أنه يتمني دعم الجماهير المصرية في مباراة الغد أمام موريتانيا خاصة أن الجماهير تلعب دورا كبيرا في تحفيز ودعم اللاعبين في المباريات.

تقام مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساء غدا الجمعة باستاد القاهرة ويتم نقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا، ويحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني، الأحد الماضي، بقائمة مدججة بالنجوم ضمت كل من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، "محمود صابر الذي انضم بدلا من المصاب نبيل عماد دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.