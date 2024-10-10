بدء بطولة إفريقيا للأندية في كرة اليد بالعيون المغربية 

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: انطلقت ، الخميس، بمدينة العيون ، كبرى حواضر الصحراء المغربية ، الدورةالـ45 من بطولة إفريقيا للأندية البطلة للذكور والإناث، التي ستتواصل إلى غاية 19 أكتوبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

وعبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد عن سرورها باحتضان هذا "الحدث الرياضي الكبير"، مشددة على أنه سيكون "مناسبة رياضية مميزة تستقطب أنظار عشاق رياضة كرة اليد في إفريقيا وخارجها، وتجمع نخبة من الأندية الإفريقية المتألقة".



ملصق الدورة الـ45 من بطولة إفريقيا للأندية البطلة للذكور والإناث

وستشهد الدورة مشاركة 11 فريقًا للسيدات، من مصر (1) وأنغولا (2) والكاميرون (2) وتونس (1) ونيجيريا (1) وكوتديفوار (1) والبنين (1) وجمهورية الكونغو (1)، بينما يشارك المغرب بفريق اتحاد النواصر؛ فيما يشارك 16 فريقًا في فئة الرجال، من مصر (2) وإثيوبيا (3) وكوتديفوار (1) والبنين (2) والكاميرون (2) والسنغال (1) وجمهورية الكونغو (2)، فيما يشارك المغرب في هذه البطولة بوداد السمارة، ورجاء أكادير، ومنتدى درب السلطان.



توزيع الفرق المشاركة (إناث وذكور) في بطولة إفريقيا للأندية البطلة في العيون

وتقول الجامعة المكية المغربية لكرة اليد إن مدينة العيون، المضيفة لهذا الحدث، ليست فقط مركزًا رياضيًا ولكن أيضًا معقلًا للثقافة والتراث العريق، مشيرة إلى أنهاتزخر بتاريخ غني وحضارة أصيلة تعكس الطابع الصحراوي المغربي، حيث ستوفر للزوار فرصة الاستمتاع بجمالها وثقافتها الغنية خلال البطولة.



مدينة العيون

وتتوزع الفرق المشاركة في فئة الذكور على أربع مجموعات، بينما تتوزع الفرق المشاركة في فئة الإناث على ثلاث مجموعات.