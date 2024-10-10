شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: الاطمئنان على صعود المنتخب ليس فى مصلحتنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن الوصول إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الافريقية القادمه بالمغرب 2025 يتطلب عدم الخسارة خارج ملعبك وحصد أكبر عدد من النقاط .

وأضاف حسام حسن خلال المؤتمر الصحفى استعدادا لخوض مواجهة موريتانيا " الجميع رفع الراية البيضاء عقب تصدر منتخب مصر المجموعة والاطمئنان للوصول الى نهائيات بطولة كأس الأمم الافريقية، هذا الامر غير صحيح والمكسب وظهور المنافس بشكل ضعيف يأتي بسبب عمل الجهاز الفني واللاعبين واكتشاف ثغرات في صفوف المنافسين ".

وتابع حسام حسن حديثه قائلا " أتمنى ظهور بطولة الدورى المصرى الموسم المقبل بشكل قوى مثل الدوريات العربية الحالية وتولى بعض الأشخاص إدارة الكرة المصرية قادرين علي تطوير المنظومة وتفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وعدم تواجد الأسماء القديمه مره أخرى التي تدير منذ 15 عام ولم تقدم شيء للكرة المصرية".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2025 بجوار كل من كاب فيردي، موريتانيا، وبوتسوانا، ويحتل الفراعنة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، والرأس الأخضر برصيد 3 نقاط، وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

وفى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء، وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني، الأحد الماضي، بقائمة مدججة بالنجوم ضمت كل من محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، "محمود صابر الذي انضم بدلا من المصاب نبيل عماد دونجا"، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، مصطفى محمد، أسامة فيصل.

مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (8)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (9)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (10)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (11)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (12)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (13)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (14)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (15)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (16)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (17)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (18)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (19)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (1)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (2)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (3)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (4)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (5)



مؤتمر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر (6)